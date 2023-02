Politt Siebter beim Omloop Het Nieuwsblad

Nils Politt hat sich beim Eintagesrennen Omloop Het Nieuwsblad, dem Startschuss in die Klassikersaison, in starker Frühform präsentiert.

Der deutsche Straßenrad-Meister Nils Politt (Köln) hat sich beim Eintagesrennen Omloop Het Nieuwsblad, dem Startschuss in die Klassikersaison, in starker Frühform präsentiert. Der 28-Jährige vom Team Bora-hansgrohe erreichte mit 20 Sekunden Rückstand auf den siegreichen Niederländer Dylan van Baarle in einer Verfolgergruppe nach 207,3 km das Ziel in Ninove.