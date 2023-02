Bundesliga: Blitzheilung für BVB-Kracher gegen Chelsea? Das sagt Adeyemi

Kann der BVB gegen den FC Chelsea doch auf seinen formstarken Stürmer zurückgreifen? Der Angreifer selbst warf vor dem BVB-Spiel in Hoffenheim Fragen auf.

Karim Adeyemi hilft dem BVB offensiv in allen Belangen - das steht außer Frage!

Der formstarke Angreifer war zentral für die Dortmunder Siegesserie in 2023. Umso bitterer der Verletzungsschock, als Adeyemi beim Heimsieg gegen Hertha BSC (4:1) in der 35. Minute unmittelbar nach einem Assists verletzungsbedingt ausgewechselt werden musste.

Sein Trainer Edin Terzic vermutete erst eine längere Pause - könnte Adeyemi nun aber doch schon für das Rückspiel des Champions-League-Achtelfinals gegen den FC Chelsea am 7. März fit werden? Der Nationalspieler war am Samstag vor der Bundesligapartie seiner Schwarzgelben bei der TSG Hoffenheim live bei Sky geschalten und machte Hoffnung: „Ich mach gute Fortschritte.“

Weiter schätzte der Angreifer seine Situation folgendermaßen ein: „ Ich will als allererstes sagen, dass es mir soweit gut geht. Ich mach gute Fortschritte. Aber um das Spiel ( Rückspiel Chelsea; Anm. d. Red. ) bestreiten zu können, muss ich natürlich bei 100 Prozent sein. Und das werde ich natürlich versuchen, es bis dahin zu schaffen.“

Adeyemi sah BVB-Tor wegen Verletzung nicht

Dabei offenbarte Adeyemi eine lustige Anekdote zu der Aktion, in der er sich bei einem Assist verletzte: „Tatsächlich habe ich gehört, dass das Stadion ein bisschen ausgeflippt ist, weil das Tor passiert ist. Aber gesehen habe ich es nicht. Ich war natürlich froh über das Tor, aber dann war‘s ein bisschen bitter für mich.“

Denn bereits direkt vor seiner Flanke fasste sich der 21-Jährige an den linken hinteren Oberschenkel und blieb im Anschluss mit schmerzverzerrtem Gesicht auf dem Boden liegen.

Im Kreise seiner Teamkollegen könne er sich aber bestens auf seine Rückkehr vorbereiten, auch weil die gegenseitige Unterstützung seit Anbeginn der Saison da ist: „Ich glaube, für einen jungen Spieler ist es nicht einfach, direkt so einen Sprung zu machen. Aber ja, ich glaube, was ganz wichtig ist: sich erstmal wohlzufühlen in der Mannschaft. Und das tue ich absolut von Anfang an.“