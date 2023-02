3. Liga: SpVgg Oberfranken Bayreuth – FSV Zwickau, 5:3 (1:1)

Nach nur 23 Minuten verließ Edwin Schwarz von SpVgg Oberfranken Bayreuth das Feld, Nico Moos kam in die Partie. Markus Ziereis brachte die Mannschaft von Thomas Kleine in der 33. Minute nach vorn. Jetzt erst recht, dachte sich Dominic Baumann, der kurz nach dem Nackenschlag den Ausgleich parat hatte (34.). Eine Aussage darüber, wer am Ende die Nase vorn haben würde, war nach dem Abpfiff der ersten Halbzeit noch nicht zu treffen. Es ging mit einem Gleichstand in die Kabinen. Mit dem Toreschießen war noch lange nicht Schluss, als Eroll Zejnullahu vor den 4.770 Zuschauern den dritten Treffer des Spiels für Bayreuth erzielte. Thomas Kleine setzte auf neues Personal und brachte per Doppelwechsel Luke Hemmerich und Christoph Fenninger auf den Platz (66.). Für die Vorentscheidung waren Fenninger (70.) und Hemmerich (79.) mit zwei schnellen Treffern verantwortlich. Ronny Thielemann wollte den FSV Zwickau zu einem Ruck bewegen und so sollten Jan-Marc Schneider und Mike Könnecke eingewechselt für Noel Eichinger und Johan Gomez neue Impulse setzen (71.). Mit Yannik Möker und Yannic Voigt nahm Ronny Thielemann in der 77. Minute gleich zwei Spieler aus der Startformation vom Feld. Ersetzt wurden sie von Ronny König und Raphael Assibey-Mensah. Mit schnellen Toren von Baumann (83.) und Schneider (85.) schlug Zwickau innerhalb kurzer Zeit gleich doppelt zu. In Minute 87 der nächste Rückschlag für den Gast: Nicolas Carrera sieht den zweiten gelben Karton. Felix Weber stellte wenige Minuten vor dem Schlusspfiff den Stand von 5:3 für SpVgg Oberfranken Bayreuth her (88.). Letztlich nahm der Gastgeber gegen den direkten Abstiegskonkurrenten wichtige Punkte mit und trug einen Sieg davon.