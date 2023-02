Bundesliga, Hertha BSC: "Mach auf cool, aber ...": Darum war dieser Einsatz besonders

Fährmann rettet Hertha: Die TOP 5 Torwart-Paraden am 21. Spieltag

Hertha BSC tritt gegen den FC Augsburg mit Florian Niederlechner an. Der Einsatz des Stürmers kostet die Berliner extra. Trainer Schwarz und der Spieler selbst reagieren.

Hertha BSC hat am 22. Bundesliga-Spieltag im Kellerduell gegen den FC Augsburg mit 2:0 gewonnen . Im Mittelpunkt stand dabei Stürmer Florian Niederlechner - auch ohne eigenen Treffer. Denn der Startelf-Einsatz des 32-Jährigen war für den Hauptstadtklub offenbar kostspielig.

Hintergrund: Dem kicker zufolge war bei Niederlechners Wechsel von Augsburg nach Berlin im Winter eine Klausel vereinbart worden, die einen Einsatz gegen den Ex-Klub extra in Rechnung stellt - laut Bild müsse Hertha in diesem Fall 300.000 Euro an den FCA zahlen.