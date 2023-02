Bundesliga: Gänsehaut pur! Köln mit gigantischer Stadion-Choreo gegen Wolfsburg

Am 13. Februar hatte der FC seine Gründung vor 75 Jahren in der Lanxess Arena mit 8.500 Fans gefeiert. Am vergangenen Montag, dem Rosenmontag der Karnevalisten, waren die Kölner Profis zudem wie in jedem Jahr auf einem Karnevalswagen unterwegs und verteilten Kamelle und Blumen an die feiernde Menge.