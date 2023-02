2. Liga: 1. FC Nürnberg – SV Sandhausen, 1:0 (0:0)

Ein Tor machte den Unterschied in der Begegnung vom Club und Sandhausen, die mit 1:0 endete. Ein Spaziergang war der Erfolg am Ende jedoch nicht für Nürnberg. Das Hinspiel hatte das Team von Trainer Dieter Hecking für sich entschieden und einen 2:1-Sieg gefeiert.

Nach nur 22 Minuten verließ Lukas Schleimer vom Gastgeber das Feld, Johannes Geis kam in die Partie. Bis Referee Dr. Braun (Wuppertal) den ersten Durchlauf beendete, änderte sich am Zählerstand nichts mehr. Wenig später kamen Erik Shuranov und Taylan Duman per Doppelwechsel für Felix Lohkemper und Jens Castrop auf Seiten des 1. FC Nürnberg ins Match (62.). Mit Erik Zenga und Joseph Ganda nahm Tomas Oral in der 67. Minute gleich zwei Spieler aus der Startformation vom Feld. Ersetzt wurden sie von Marcel Mehlem und Marcel Ritzmaier. Dank eines Treffers von Kwadwo Duah in der Schlussphase (86.) gelang es dem Club, die Führung einzufahren. Am Ende machte ein Tor den Unterschied zwischen Nürnberg und dem SV Sandhausen aus.