2. Liga: Holstein Kiel – SC Paderborn 07, 1:1 (0:1)

Auf die vermeintliche Siegerstraße brachte Maximilian Rohr sein Team in der 31. Minute. Beim SC Paderborn 07 kam zu Beginn der zweiten Hälfte Julian Justvan für Robert Leipertz in die Partie. Bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, sodass die Mannschaft von Lukas Kwasniok mit einer Führung in die Kabine ging. Fabian Reese sicherte Kiel nach 66 Minuten den Ausgleich durch einen Elfmeter. In der 72. Minute stellte Marcel Rapp um und schickte in einem Doppelwechsel Marvin Obuz und Alexander Mühling für Fiete Arp und Finn Porath auf den Rasen. Mit Marco Schuster und Rohr nahm Lukas Kwasniok in der 76. Minute gleich zwei Spieler aus der Startformation vom Feld. Ersetzt wurden sie von Florent Muslija und Dennis Srbeny. Letzten Endes wurde in der Begegnung von Holstein Kiel mit dem SCP kein Sieger gefunden.