Erfolgreicher Hecking-Einstand - SCP verpasst Platz drei

Sportvorstand Dieter Hecking hat zum Einstand als neuer Trainer des Fußball-Zweitligisten 1. FC Nürnberg einen schmeichelhaften Sieg gefeiert. Im Kellerduell gegen den SC Sandhausen gelang dem Club ein später 1:0 (0:0)-Erfolg. Auch der SVS trat in Tomas Oral mit einem neuen Coach an der Seitenlinie an.