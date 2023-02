Abfahrt in Crans-Montana auf Sonntag verschoben

Die Abfahrt soll am Sonntag (11.00 Uhr im SPORT1-Liveticker) nachgeholt werden und den eigentlich geplanten Super-G ersetzen. Bei der ersten Station nach den Titelkämpfen in Frankreich strebt Weidle die Top-Platzierung an, die sie bei der WM in Meribel verpasst hatte. Dort beendete die 27-Jährige das Rennen in der Königsdisziplin auf Platz acht.