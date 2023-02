Coming-out Jakub Jankto: Homosexueller Profi klagt an - Fußball "eindeutig homophob"

„Ich habe lange Zeit mit einer Barriere gelebt, ohne dass ich frei tun konnte, was ich wollte“, beschrieb er die Situation zuvor und fügte hinzu: „Nach meiner Ankündigung fühlte ich mich jedoch endlich frei. All das ist außergewöhnlich.“

Der 27-Jährige, der aktuell vom FC Getafe an Sparta Prag ausgeliehen ist, bestätigte, dass er mit seinem Coming-out die richtige Entscheidung getroffen habe. Für ihn sei es völlig normal, obwohl er verstehen könne, dass es für manche eine Revolution darstellt, „vor allem in einer Welt wie dem Fußball, die eindeutig homophob ist“.

Jakub Jankto: „Nach langer Zeit mit einem Lächeln gespielt“

Der gebürtige Prager ist noch bis Saisonende an Sparta verliehen. Seine Zukunft über die Saison hinaus ist noch unklar. Bislang fand seine Karriere hauptsächlich in Italien statt. Dort spielte er in der Serie A für Udinese Calcio und Sampdoria Genua sowie für Ascoli Calcio in der Serie B.