Bundesliga heute live: BVB - Hoffenheim, Leipzig - Frankfurt im TV, Stream, Ticker

Der BVB muss am Samstag auswärts bei der TSG Hoffenheim ran und könnte die anderen beiden, punktgleichen Topteams vor ihrem direkten Duell am Sonntag unter Druck setzen. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

Bundesliga heute live: Borussia Dortmund und RB Leipzig gefordert

Doch nicht nur Dortmund kann gehörig Druck machen. An der Spitze ist es spannend wie lange nicht. Auch RB Leipzig ist in Schlagdistanz und kann mit einem Dreier am Samstagnachmittag bis auf einen Punkt an Bayern und Union heranrücken.