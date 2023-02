Kombination: Schmid greift nach Edelmetall

Schmid startet als Dritter in den Langlauf © AFP/SID/JURE MAKOVEC

Der Oberstdorfer flog auf der Normalschanze auf die Bestweite von 104,0 m und geht als Dritter in den Langlauf über 10 km (ab 15.30 Uhr im SPORT1 -Liveticker) .

Sein Rückstand auf den in Führung liegenden Titelverteidiger Jarl Magnus Riiber beträgt 25 Sekunden, allerdings stehen hinter der Form des Norwegers, der zuletzt gesundheitlich angeschlagen mehrfach fehlte, weiterhin Fragezeichen. Riiber geht zeitgleich mit Ryota Yamamoto in die Loipe, der Japaner hat seine Stärken aber auf der Schanze.

Eine kleinen Rückschlag musste unterdessen der Gesamtweltcupführende Johannes Lamparter hinnehmen. Der Österreicher, 2021 in Oberstdorf Weltmeister von der Großschanze, landete bereits bei 93,5 m und geht mit einem Rückstand von 1:35 Minuten in der Gruppe um Geiger und Frenzel in die Loipe.