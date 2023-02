Aufbruchstimmung bei PSG: Erstes öffentliches Training seit 12 Jahren

Zerbricht PSG? "Da ist zu viel Weltklasse an einem Ort!"

Zwölf Tage vor dem Spiel des Jahres für Paris Saint-Germain beim FC Bayern München im Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League hat das allererste öffentliche PSG-Training seit 12 Jahren stattgefunden.

Die Einheit fand aber nicht wie üblich im Camp des Loges auf dem Trainingsgelände, sondern im Prinzenpark statt. Für Fans, die im Besitz einer Jahreskarte sind, war der Eintritt kostenlos. Für alle anderen Zuschauer kostete der Spaß immerhin zwischen fünf und 15 Euro. Vor zwei Wochen waren bereits 25.000 Karten verkauft worden. Am Ende kamen insgesamt etwas mehr als 33.000 Anhänger.

„Die Eintrittspreise sind bei den Heimspielen dermaßen hoch, dass wir uns mit einem öffentlichen Training mittlerweile zufriedengeben müssen, auch wenn wir zahlen müssen“, erklärte Jean-Yves, seit den 80er-Jahren glühender PSG-Fan, gegenüber SPORT1 . „Es war eine schöne Geste der Verantwortlichen, vor allem in einer solch wichtigen Phase der Saison. Hoffentlich lohnt es sich und wir kommen in München trotz der ungünstigen Ausgangssituation weiter.“

PSG-Fans mit klarer Botschaft

Im Stadion hing ein großes Plakat mit der Aufschrift: „Une fois pas deux soyez sans pitié avec eux“ (zu Deutsch: „Einmal, aber keineswegs zweimal, seid gnadenlos zu ihnen“). Es richtete sich an die Spieler, 48 Stunden vor dem Anpfiff des Top-Spiels in Ligue 1, wenn Spitzenreiter PSG am Sonntagabend im Stade Vélodrome bei Olympique Marseille, seinem ärgsten Verfolger, antreten wird. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Ligue 1)