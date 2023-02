Premier League: Kurios! Lebenslanger Arsenal-Fan im Trikot des FC Chelsea beerdigt

Chelsea-Trikot als Scherz-Kauf

Der lebenslange Arsenal-Anhänger ist am vergangenen Wochenende gestorben. Es sei der Plan seiner Familie gewesen, ihn in einem Trikot seiner Lieblingsmannschaft zu beerdigen. Seine Freundin habe dabei die Aufgabe gehabt, ein passendes Oberteil herauszusuchen und sich letztlich für das am wenigsten getragene Trikot aus der Sammlung entschieden, aber eben auch für das unpassendste, verrät Daly. Für das weiße Auswärtstrikot der Blues aus dem Jahr 2003.