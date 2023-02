Bundesliga: Ex-Bayern-Star kritisiert Nagelsmann

Nagelsmann bei Union-Spiel im Fokus

Der Bayern-Coach hatte sich bei der Niederlage in Mönchengladbach lautstark über das Blitz-Rot gegen Münchens Dayot Upamecano (8.) beschwert und sich abfällig in Richtung des Schiedsrichtergespanns um Tobias Welz (Wiesbaden) geäußert. Noch am Samstagabend entschuldigte er sich über die Sozialen Medien.

Am Mittwoch hatte ihn das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) wegen eines unsportlichen Verhaltens mit einer Geldstrafe in Höhe von 50.000 Euro belegt. Von einer Sperre hatte das Gericht abgesehen, Nagelsmann steht somit beim Spitzenspiel am Sonntag (ab 17.30 Uhr im SPORT1-Liveticker) gegen Union Berlin an der Seitenlinie.