Horngacher setzt auf Wellinger und den "Punkt X"

Skisprung-Bundestrainer Stefan Horngacher hat für die erste WM-Entscheidung am Samstag weiter Andreas Wellinger auf dem Zettel. Der zweimalige Saisonsieger kam in der Qualifikation am Freitagabend zwar "nur" auf Rang neun, doch für Horngacher ändert das nichts an der Ausgangslage für den Wettkampf von der Normalschanze in Planica (17.00 Uhr/ZDF und Eurosport).