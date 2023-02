Saison für Draxler nach Knöchel-OP wohl beendet

Der frühere Fußball-Weltmeister Julian Draxler hat sich einer Knöchel-Operation unterzogen und wird dem portugiesischen Rekordmeister Benfica Lissabon wohl den Rest der Saison fehlen. Der Eingriff am linken Knöchel des Mittelfeldspielers, der bis zum Sommer von Paris St. Germain ausgeliehen ist, erfolgte am Freitag in Lissabon. Das teilten die Portugiesen mit.