Transfermarkt: Messi zu Inter Miami? Trainer Phil Neville vermeidet Dementi Miami-Coach heizt Messi-Gerücht an

Xavi über Messi: "Türen stehen für ihn offen!"

Die Zukunft von Lionel Messi bei Paris Saint-Germain ist Gegenstand zahlreicher Spekulationen, und ein Wechsel zu Inter Miami aus der Major League Soccer ist nicht von der Hand zu weisen, wie Coach Phil Neville deutlich macht.

Phil Neville, Trainer von Inter Miami, hat bestätigt, dass der Klub aus der Major League Soccer PSG-Superstar Lionel Messi und Sergio Busquets vom FC Barcelona ins Visier genommen haben.

Der argentinische Weltmeister unterschrieb bei Paris Saint-Germain einen Zwei-Jahres-Vertrag, als er 2021 Barca verließ und ist im kommenden Sommer somit ablösefrei zu haben. (SPORT1-Transferticker)

Doch die Verantwortlichen des französischen Abo-Meisters machten bereits mehrmals deutlich, dass sie einen Verbleib von La Pulga im Parc des Princes bevorzugen. Nur hat Messi sich immer noch nicht entscheiden, wo er seine Zukunft sieht.

Busquets‘ Vertrag, der seine gesamte Spielerkarriere in Barcelona verbracht hat, läuft Ende Juni 2023 ebenfalls aus. (NEWS: Barca-Legende vor Abschied?)

„Ich werde nicht dementieren, dass etwas Wahres an den Gerüchten, wir hätten Interesse an Lionel Messi und Sergio Busquets, dran ist“, sagte Neville in der Times. „Seit ich in Miami bin, wurden wir mit jedem einzelnen Spitzenspieler im Weltfußball in Verbindung gebracht.“

Und führte aus: „Von Sergio Ramos, Dani Alves, Robert Lewandowski, Willian, Cesc Fabregas, Luis Suarez... man kann sie alle aufzählen. Wir werden immer mit den besten Spielern der Welt in Verbindung gebracht.“ (Alle Transfermarkt-News)

Zwei Top-Stars und dazu noch ablösefrei lassen Inter Miami träumen, aber nicht nur das: Denn finanziell kann Nevilles-Truppe die Gehälter von Messi und Busquets auch stemmen, wie der ehemalige englische Nationalspieler erklärte. (NEWS: Messis erstes Interview nach dem WM-Titel)

„Wir hatten Gonzalo Higuain und Blaise Matuidi. Jetzt haben wir die Möglichkeit, nach ihren Abgängen neue Spieler zu verpflichten, die nicht unter die Gehaltsobergrenze der Liga fallen“, so Neville in Bezug auf den Salary Cap in der MLS.

Die Gerüchte um Messis Zukunft werden nicht abreißen, denn zuletzt deutete Sergio Agüero an, dass sein argentinischer Landsmann „ernsthaft“ über einen Wechsel zu den Newell‘s Old Boys in seiner Heimatstadt Rosario nachdenke.