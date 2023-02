Turnier der Meister: Dunkel, König und Schultze im Finale

Einen Tag nach der Enttäuschung am Pauschenpferd ist Nils Dunkel beim zum Weltcup gehörenden Turnier der Meister am Barren ins Finale geturnt.

Einen Tag nach der Enttäuschung am Pauschenpferd ist Nils Dunkel beim zum Weltcup gehörenden Turnier der Meister in Cottbus am Barren ins Finale geturnt. Der 29-Jährige, EM-Dritter am Pauschenpferd, belegte in der zweiten Qualifikation am Freitag mit 14,466 Punkten den fünften Rang.