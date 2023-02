3. Liga: Hallescher FC – TSV 1860 München, 0:0 (0:0)

Im ersten Durchgang tasteten sich die beiden Mannschaften lediglich ab, Tore gab es nicht zu verzeichnen. In der 72. Minute stellte Sreto Ristic um und schickte in einem Doppelwechsel Sebastian Müller und Dominik Steczyk für Erich Berko und Andor Bolyki auf den Rasen. Mit Marcel Bär und Quirin Moll nahm Günther Gorenzel-Simonitsch in der 75. Minute gleich zwei Spieler aus der Startformation vom Feld. Ersetzt wurden sie von Fynn Lakenmacher und Tim Rieder. Nachdem auch die zweite Hälfte ohne Tore verstrichen war, trennten sich Halle und der TSV 1860 München schließlich mit einem torlosen Unentschieden.