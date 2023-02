WWE-Rivale AEW sticht den Marktführer in großer Fan-Wahl klar aus

AEW gewann nicht nur den Preis als Liga des Jahres und für die beste TV-Show (Dynamite vor WWE SmackDown). Auch der das gesamte vergangene Jahr über als Champion regierende WWE-Topstar Roman Reigns erreichte in der Abstimmung „Wrestler des Jahres“ nur Platz 2 hinter einem AEW-Rivalen. Rang 1 ging an seinen alten Weggefährten Jon Moxley (ehemals Dean Ambrose).

In der Abstimmung mit dem wohl größten Polarisierungs-Potenzial wurde WWE sogar zur schlechtesten Liga 2022 gewählt - trotz der eigentlich allgemein anerkannten Aufbruchstimmung mit dem Wechsel von Ex-Boss Vince McMahon auf „Triple H“ Paul Levesque als neuen Kreativboss im Sommer. Es handelt sich allerdings auch um eine Nebenabstimmung, an der im Vergleich zu den Hauptkategorien nur ein Bruchteil der Fans teilnahm.

AEW-Star Jon Moxley sticht WWE-Aushängeschild Roman Reigns aus

Observer-Chef Dave Meltzer vermutete zwei wesentliche Gründe, dass Moxley - Anfang 2022 nach einer Lebenskrise wegen eines Alkoholproblems fulminant zurückgekehrt - und nicht Reigns trotz dessen Bedeutung für WWE das Rennen machte: den Teilzeit-Vertrag und eingeschränkten Tourplan, den Reigns seit vergangenem Jahr hat . Und dass sich Moxley einmal mehr für AEW große Verdienste in höchster Not erwarb.

Wie schon im Pandemie-Jahr 2020 bewies sich Moxley als Go-to-Guy in schwierigen Situationen: Er sprang in die Bresche, als der eigentlich als Langzeit-Champion und Liga-Leader vorgesehene CM Punk sich erst verletzte - und sich dann mit dem Skandal nach dem Pay Per View All Out ins Abseits schoss.