2. Liga: Karlsruher SC – SSV Jahn Regensburg, 1:0 (1:0)

Das 1:0 von Karlsruhe stellte Mikkel Kaufmann sicher (24.). Weitere Tore gab es bis zum Pausenpfiff nicht und so ging es mit der Führung der Mannschaft von Trainer Christian Eichner in die Kabine. In der 66. Minute änderte Mersad Selimbegovic das Personal und brachte Prince Osei Owusu und Joshua Mees mit einem Doppelwechsel für Aygün Yildirim und Minos Gouras auf den Platz. Mersad Selimbegovic wollte Regensburg zu einem Ruck bewegen und so sollten Lasse Günther und Benedikt Saller eingewechselt für Sebastian Nachreiner und Konrad Faber neue Impulse setzen (87.). Als der Schlusspfiff ertönte, war es genau ein Tor, das den Unterschied zwischen den Teams ausmachte – es war bereits in der ersten Hälfte erzielt worden.