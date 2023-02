Bundesliga: Badstuber nennt Nagelsmanns Fehler - und macht sich für Müller stark

Der aktuelle Coach der Münchner genieße zwar den Ruf, ein hervorragender Taktiker zu sein. Aber: „Als Bayern-Trainer solltest du so souverän sein, dass die Spieler die Stars sind, über die mehr geredet und diskutiert wird.“ Es liege an Nagelsmann selbst, ob „er die öffentliche Wahrnehmung und das momentane Bild, welches fragil wirkt, verändern möchte.“

Badstuber: „Kenne ich eigentlich anders vom FC Bayern“

„Ich vermisse die Vertrautheit der Spieler untereinander und den unbedingten Willen, Tore zu verhindern“, sagte der 33-Jährige, der seine Fußballschuhe im vergangenen Sommer an den Nagel hängte und derzeit den Trainerschein macht. Bei Bayern stimme die Balance zwischen Offensive und Defensive nicht. Was auch am Fehlen eines Abwehrchefs liege.

Badstuber: Das geht auch an Müller nicht spurlos vorbei

Gerade weil Spieler wie Alaba, Lewandowski und Neuer (derzeit verletzt) nicht mehr im Team sind, sei ein Anführer von immenser Bedeutung: „Thomas Müller ist nach wie vor ein immens wichtiger Faktor - durch seine Kommunikation, durch seine Art, wie er seine Mitspieler auf dem Platz führt. Ich denke aber, dass so eine Auswechslung wie am Wochenende in Mönchengladbach auch an Thomas Müller nicht spurlos vorüber geht.“