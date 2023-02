DOSB-Wissenschaftspreis an Philip Furley verliehen

DOSB verleiht Wissenschaftspreis an Philip Furley © AFP/SID/PATRIK STOLLARZ

Philip Furley von der Deutschen Sporthochschule Köln ist mit dem Wissenschaftspreis des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) ausgezeichnet worden. DOSB-Präsident Thomas Weikert überreichte die Auszeichnung an den stellvertretenden Abteilungsleiter am Institut für Trainingswissenschaft und Sportinformatik der DSHS am Freitag im Haus des Sports.