Champions League: Modric, Benzema und Ancelotti rocken bei Real-Sieg in Liverpool

Im Hinspiel des Champions-League-Achtelfinals drehten die Königlichen einen 0:2-Rückstand noch in einen 5:2-Sieg über den FC Liverpool .

Mit ihren 35 (Benzema) und 37 (Modric) Jahren zählen die beiden Stars auf dem Papier zum alten Eisen in Reals Starensemble. Ihr Alter ist den beiden Stars allerdings nicht anzumerken.

Modric: Denker und Lenker bei Real Madrid

Beide stehen regelmäßig in der Startelf der Madrilenen und sind dort trotz der teils deutlichen jüngeren Konkurrenz noch immer unersetzlich.

Der Kroate ist Lenker und Denker im Mittelfeld. Kaum einer spielt so präzise und geniale Pässe wie er. Immer wieder sorgt er für Überraschungsmomente, die häufig Tore seines Teams einleiten.

Von seiner Präzision konnten sich die Fußball-Fans in Liverpool mal wieder ein Bild machen. Mit seinem starken rechten Fuß legte er per Freistoß die Führung von Real auf. Seine Flanke fand den Kopf von Eder Militao, der zum 3:2 einnickte.

Momente wie diese zeigte der Stratege, der seit 2012 das Trikot der Galaktischen trägt, zuhauf. Insgesamt fünf Champions-League-Pokale konnte er seitdem in die Höhe renken.

Benzema rockt bei Real Madrid

Der Franzose kam wie Modric für 35 Millionen Euro Ablöse und hat sich in der spanischen Hauptstadt zu einem der torgefährlichsten Spieler der Welt entwickelt. 341 Buden erzielte er bisher in 628 Spielen - Platz zwei in der ewigen Torjäger-Liste von Real.