Frankreich-Kapitänin Renard verkündet Rückzug

Die Star-Verteidigerin von Olympique Lyon teilte am Freitag in den sozialen Netzwerken mit, sie könne „das derzeitige System nicht länger unterstützen, weit entfernt von den Anforderungen der höchsten Ebene“.

Es sei "ein trauriger, aber notwendiger Tag, um meine mentale Gesundheit zu bewahren", betonte die 142-malige Nationalspielerin. Unter solchen Bedingungen werde sie nicht an der Endrunde in Australien und Neuseeland (20. Juli bis 20. August) teilnehmen, so die achtmalige Champions-League-Siegerin.