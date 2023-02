Zum 30. Todestag von Bobby Moore: Die Legende lebt

Am 24. Februar 1993 erliegt Bobby Moore einem Krebsleiden. Doch die Legende des Weltmeister-Kapitäns von 1966 lebt auch 30 Jahre nach seinem Tod weiter.

Als Pelé im Dezember vergangenen Jahres starb und die gesamte Fußball-Welt ihrem „König“ huldigte, konnte Bobby Moore nicht mehr kondolieren: „Sein Freund“, wie der Größte aller Fußballer Moore einst bezeichnet hatte, war schon lange vor ihm gegangen. Bereits zum 30. Mal jährt sich am Freitag (24. Februar) der Tag, an dem Englands bisher einziger Weltmeister-Kapitän mit 51 Jahren den kurzen, aber mutigen Kampf gegen den Darmkrebs verloren hatte. ( Nachruf: Pelé bleibt ein Mythos )

Doch die Legende lebt: Der „beste Verteidiger, gegen den ich jemals gespielt habe“ - diesen Status hatte Pelé ihm posthum verliehen - ist im Mutterland des Fußballs so präsent wie eh und je.

Einer dieser Momente war es auch, der den blonden Jungen aus dem Londoner Stadtteil Barking so einzigartig macht. 1966, bei der Weltmeisterschaft im eigenen Land, schlugen die von ihm angeführten Three Lions in einem denkwürdigen Finale Deutschland mit 4:2 nach Verlängerung und krönten sich zum bisher einzigen Mal zum Weltmeister.