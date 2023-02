Snowboarder Vicktor verpasst WM-Finale knapp

Snowboarder Noah Vicktor hat das WM-Finale im Slopestyle knapp verpasst. Als Zwölfter seiner Qualifikationsgruppe fehlten dem 21-Jährigen in Bakuriani/Georgien nur rund vier Punkte für den Einzug in die Medaillen-Entscheidung am Montag (10.00 Uhr). Auch WM-Neuling Moritz Breu (19) schied im Vorkampf aus.