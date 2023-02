Anzeige

Europa League: "Versagen! Europa ist nichts für Barca" - Presse-Klartext zu Barcelona-Aus gegen United „Europa ist zu groß für Barca“

Xavi über Messi: "Türen stehen für ihn offen!"

SPORT1

Der FC Barcelona muss gegen Manchester United auch in der Europa League früh die Segel streichen. Die internationale Presse feiert United - und erkennt einen „Albtraum“ Barcas.

Aus Barcelona und dem Old Trafford wird wohl keine Liebesbeziehung mehr.

Die spanische Presse sieht zumindest nach Uniteds Achtelfinaleinzug nach dem 2:1 im ehrwürdigen Stadion in Manchester ein Schreckgespenst für Barca und zieht Parallelen zur Vergangenheit.

Anzeige

In der Saison 1983/84 hatten es die Red Devils im Old Trafford geschafft, eine 0:2-Hinspielniederlage gegen die Katalanen noch zu drehen und Barca im Europapokal der Landesmeister auszuschalten.

2008 buchte United gegen Barca das Ticket für das erste rein-englische Finale der Champions-League-Geschichte - und das ausgerechnet wieder im Old Trafford.

SPORT1 fasst die internationalen Pressestimmen zusammen.

SPANIEN

Mundo Deportivo: „Was für eine Enttäuschung! Barca fällt in Ehren im Old Trafford. Eine weitere Niederlage in Europa, aber dieses Mal mit erhobenem Haupt. In einem hart umkämpften Spiel musste sich Barca im Old Trafford geschlagen geben, konnte aber dem Ansturm einer ebenso starken Mannschaft wie Manchester United im Camp Nou nicht standhalten und verpasste das Achtelfinale in der Europa League. Die Abwesenheit von Pedri, Gavi und Ousmane Dembélé machte sich am Ende bemerkbar. Nachdem es mit einer 1:0-Führung durch Robert Lewandowski in die Pause ging, drehten Fred und Antony mit ihren Toren die Partie.“

AS: „Versagen! Europa ist nichts für Barca. Der nicht enden wollende Albtraum. Barcelona scheitert erneut in Europa. Die Mannschaft von Xavi verlor den Faden, sobald ManUnited aufwachte und in der zweiten Halbzeit, die im englischen Stil gespielt wurde, effizient reagierte. Barca dominierte zwar die erste Halbzeit, konnte sich aber nicht durchsetzen. Wieder einmal endete Barcelonas europäischer Traum abrupt in einem Albtraum. Die Blaugrana konnte die Führung, die sie in der ersten Halbzeit durch ein Elfmetertor errungen hatte, nicht halten und musste sich schließlich ManUnited geschlagen geben, die in der zweiten Halbzeit das Spiel machte, das sie eigentlich spielen wollte. Der europäische Albtraum, der niemals endet.“

Marca: „Europa ist zu groß für Barca! Die Krise des FC Barcelona hat auch den sportlichen Bereich erreicht. Die Mannschaft von Xavi spielte in Old Trafford eine großartige erste Halbzeit, mit einem überragenden Frenkie de Jong, aber in Europa reichen 45 gute Minuten nicht aus, um am Leben zu bleiben. United hatte mehr Geduld, mehr Körperlichkeit und mehr Tore, auch dank eines schwer zu fassenden, wuchtigen und bissigen Antony, der in der zweiten Halbzeit für Furore sorgte.“

Sport: „Old Trafford, ein weiterer Albtraum für Barcas Sammlung. Ein Desaster, das wieder einmal bestätigt, dass Barça immer noch nicht mit den großen Teams in Europa mithalten kann. Nur das riesige Banner mit dem Logo des Wettbewerbs, das im Mittelkreis des Spielfelds angebracht war, erinnerte die 74.000 Zuschauer daran, dass es sich bei diesem Spiel zwischen Manchester United und Barca um ein Spiel der Europa League handelte. Das Old Trafford war voll besetzt und das Spiel begann schon lange vor Turpins Anpfiff, denn die Gesänge der 3.000 Anhänger und der Heimfans waren ohrenbetäubend. Aus den Lautsprechern dröhnte „This is the one“ von Stone Roses, dessen Text mit einem Augenzwinkern auf das Vorhaben beider Teams hinwies: ‚All the plans that I have made‘. Der von Barca bleibt, zumindest für diese Saison, halbherzig. Europa hat sie wieder auf ihren Platz verwiesen.“

El Pais: „Manchester United überwältigt Barça. Das Offensiv-Vermögen der englischen Mannschaft beendet den Barça-Widerstand in einem offeneren und lebhafteren Spiel im Old Trafford.“

Anzeige

La Vanguardia: „Barca beißt im Old Trafford ins Gras und scheidet aus. Es war kein peinliches Ausscheiden, aber eine Bestätigung dafür, dass die Mannschaft von Xavi, vor allem wegen der vielen Verletzungen, noch einen weiten Weg vor sich hat, um in Europa wieder groß zu werden. Es fehlte nicht an der Einstellung, dem Willen oder dem Fleiß. Was fehlte, war der Fußball, das Spiel, die Klasse und die Präzision. Barça fehlten diese Elemente, mit einem katastrophalen Raphinha, einem Lewandowski, der weit von seinen Leistungen des letzten Herbstes entfernt ist, und nur Balde als gefährlichstem Element. Europa bleibt eine unerledigte Aufgabe.“

El Mundo: „Die Mannschaft von Xavi, die im Oktober aus der Champions League ausgeschieden war, konnte auch das zweite kontinentale Turnier nicht überstehen, da sie in der zweiten Halbzeit gegen ein stark aufspielendes Manchester United unterlegen war. Barcelona wurde in Old Trafford von einem Sturm überrollt, ein Szenario, in dem nur stabile Vereine und reife Mannschaften überleben. Und Barca ist weder das eine noch das andere. Während die Verantwortlichen seit Jahren an der Vernunft der Institution rütteln, rennen die Spieler weiter gegen die Wand Europas. Dieses Barca ist in Europa immer noch chancenlos.“

ENGLAND

Mirror: „ManUnited wirft Barcelona mit einer sensationellen Aufholjagd dank der beiden Brasilianer Fred und Antony aus der Europa League. Manchester United hat gegen Barcelona zum zweiten Mal in Folge einen Rückstand aufgeholt und dieses Mal das Achtelfinale der Europa League erreicht.“

Sun: „ManUnited legt die Messlatte höher! Die Red Devils gewinnen den Thriller gegen Barca dank Fred und Antony und erreichen das Achtelfinale der Europa League. Es war ein denkwürdiger Donnerstag in Old Trafford. Manchester United besiegte einen Weltklassegegner mit einem glorreichen Comeback vor einem ekstatischen Theatre of Dreams.“

Daily Mail: „ManUnited marschiert weiter! Ten Hags Männer kämpfen sich zurück ins Europa-League-Achtelfinale: Super-Sub Antony sorgt in der zweiten Halbzeit für die Wende, nachdem Fred in einem spannenden Playoff-Spiel den Ausgleich erzielt hat. Bryan Robson hat es mit ein wenig Hilfe von Frank Stapleton geschafft. Mark Hughes hat es geschafft. Paul Scholes auch. Jetzt kann Antonys Name in die Liste der Spieler von Manchester United aufgenommen werden, die Barcelona in die Knie gezwungen haben.“

The Athletic: „Ten Hag bekommt seine Subs richtig, während Barca-Abwehr verwelkt.“

The Guardian: „Klinischer Abschluss von Antony führt Manchester United an Barcelona vorbei.“

Anzeige

ESPN: „Ein großes Statement von Manchester United beim Sieg gegen Barcelona, das sich nun voll auf die Liga konzentrieren kann. Ten Hag gewinnt den Kampf gegen Xavi, Manchester United verdrängt Barcelona aus der Europa League.“

Evening Standard: „ManUnited marschiert weiter - Antony schafft Turnaround zum Sieg in der Europa League. Die Mannschaft von Erik ten Hag wurde zuletzt Anfang September im Old Trafford geschlagen.“

Italien

La Repubblica: „Manchester United eliminiert Barcelona.“

Gazzetta dello Sport: „Fred und Antony antworten auf Lewandowski: United schaltet Barcelona aus. Es gibt ein Barca in La Liga und ein Barça in Europa. Das erste ist ein Anführer und kassiert kaum ein Tor. Das zweite war bereits aus der Champions League ausgeschieden und verabschiedete sich nun auch aus der Europa League.“

Frankreich

L‘Equipe: „Manchester United stürzt Barca.“

Le Parisien: „Europa League: Manchester United schaltet Barça aus. Dank eines von Erik ten Hag inspirierten Coachings besiegte Manchester United Barcelona im Rückspiel und qualifizierte sich am Donnerstag nach dem 2:2-Hinspiel für die K.o.-Phase der Europa League.“

Österreich