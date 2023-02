Druck auf IOC & Bach: "Gibt Verantwortung oft ab"

Lea Krüger, Präsidiumsmitglied im Verein Athleten Deutschland, fordert das Internationale Olympische Komitee wegen des Ukraine-Kriegs in mehreren Punkten zum Handeln auf.

Lea Krüger, Präsidiumsmitglied im Verein Athleten Deutschland, hat am Jahrestag des russischen Angriffs auf die Ukraine das Internationale Olympische Komitee in mehreren Punkten zum Handeln aufgefordert.

„Ich sehe das IOC in der Pflicht, uns glaubhaft zu vermitteln, dass komplette Neutralität umsetzbar ist“, sagte die Säbelfechterin bei Sky . Erst dann könne man „darüber sprechen, einzelne russische Athletinnen und Athleten zu den Olympischen Spielen zuzulassen“.

So wie Aktive aus Russland bei vergangenen Spielen infolge von Dopingskandalen als "Neutrale" aufgetreten seien, sei es "offensichtlich" gewesen, dass es sich um Vertreter des Landes gehandelt habe. Unter anderem gestattete das IOC Trainingsanzüge in den Landesfarben.

Auch beklagte Krüger den „Flickenteppich“, den die Ringe-Organisation in der Causa Russland durch das Aussprechen von Empfehlungen an die Weltverbände geschaffen habe. Dabei besitze das IOC „klare Kompetenzen, was die Olympischen Spiele angeht“.