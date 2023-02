Formel-1-Testfahrten: Sainz vorne, Hamilton weit hinten

Rekordweltmeister Lewis Hamilton (Großbritannien) konnte zu Beginn des zweiten Testtages vor der neuen Formel-1-Saison das Tempo an der Spitze nicht mitgehen. Der Mercedes-Star landete in Bahrain in seinem W14 in 1:33,954 Minuten lediglich auf Rang acht und hatte dabei deutlichen Rückstand (+1,468 Sekunden) auf den zunächst Schnellsten, Carlos Sainz im Ferrari. Der Spanier legte 1:32,486 Minuten vor und war damit deutlich schneller als Weltmeister Max Verstappen, der am Donnerstag im Red Bull die Tagesbestzeit (1:32,837) hingelegt hatte.