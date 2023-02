Ukraine-Krieg: IOC begrüßt UN-Resolution

Das Internationale Olympische Komitee (IOC) begrüßt die Aufforderung der UN-Vollversammlung an Russland, mit seinen Truppen aus der Ukraine abzuziehen. Wie die Ringe-Organisation am Freitag weiter mitteilte, sei man „bereit, die Unterstützung für die diplomatischen Bemühungen um einen dauerhaften Frieden nicht nur fortzusetzen, sondern zu verdoppeln“.

Zum Jahrestag von Russlands Überfall auf die Ukraine am Freitag hisste das IOC vor seiner Zentrale in Lausanne die olympische zusammen mit der ukrainischen und der UN-Flagge.

Die UN-Vollversammlung in New York verabschiedete am Donnerstag mit breiter Mehrheit eine unter anderem von Deutschland eingebrachte Resolution, in der eine Friedenslösung und ein russischer Truppenabzug gefordert wurden. 141 der 193 UN-Mitgliedstaaten stimmten dafür.