Nach Barca-Aus: Harsche Kritik aus der Heimat

Nach dem Aus in der Zwischenrunde der Europa League haben die spanischen Medien kein gutes Haar am FC Barcelona gelassen. „Seit dem Finale in Berlin von Katastrophe zu Katastrophe“, kommentierte die Zeitung Sport die Niederlage der Mannschaft um den deutschen Nationaltorhüter Marc-Andre ter Stegen und den ehemaligen Bayern-Star Robert Lewandowski bei Manchester United (1:2).

2015 hatte Barcelona das Endspiel der Champions League in der deutschen Hauptstadt gegen Juventus Turin gewonnen (3:1). Seitdem gab es für die Katalanen, die derzeit immerhin die spanische Liga mit acht Punkten Vorsprung auf den Erzrivalen Real Madrid anführen, in Europa nichts mehr zu holen. In der laufenden Saison war Barcelona in der Gruppenphase der Königsklasse hinter Bayern München und Inter Mailand nur auf dem dritten Platz gelandet, was den "Abstieg" in die Europa League bedeutete.