NHL: Treffer und Assist für Draisaitl

Der deutsche Eishockeystar Leon Draisaitl bringt sich mit seinen Edmonton Oilers in eine immer bessere Ausgangsposition für die Play-offs.

Frankfurt am Main (SID) - Der deutsche Eishockeystar Leon Draisaitl bringt sich mit seinen Edmonton Oilers in eine immer bessere Ausgangsposition für die Play-offs in der nordamerikanischen Profiliga NHL. Draisaitl steuerte beim 7:2 des Tabellendritten der Western Conference bei den Pittsburgh Penguins einen Treffer und eine Vorlage bei.