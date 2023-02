Ski-WM 2023: Ex-Coach Schuster traut deustchen Skispringern "gute WM" zu

Sachenbacher-Stehle: So kam ich als Siebenjährige zum Langlauf

Der ehemalige Bundestrainer Werner Schuster traut den deutschen Skispringern bei der WM in Planica starke Ergebnisse zu.

Bei der Vierschanzentournee hatten die DSV-Adler noch enttäuscht, vor allem Andreas Wellinger sorgte zuletzt mit seinen Siegen in Lake Placid und Rasnov aber für neue Hoffnung. Gerade für Wellinger freue er sich sehr, so Schuster, "denn seine Geschichte geht mir sehr nah".

Der 53-Jährige hatte in seiner Zeit als Bundestrainer von 2008 bis 2019 Wellingers Aufstieg hautnah miterlebt. "Ich habe Andi mit 17 Jahren ins Team geholt, und unser Olympiaerlebnis hat sich tief in mir verankert. Es hat mir leidgetan, dass er mit seiner Verletzung und dem Formtief so eine harte Probe bestehen musste", sagte Schuster.