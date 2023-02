3. Liga: FC Erzgebirge Aue – 1. FC Saarbrücken (Sonntag, 14:00 Uhr)

Aue will mit dem Rückenwind von zwei Siegen in Folge gegen Saarbrücken punkten. Letzte Woche gewann Aue gegen die SV Wehen Wiesbaden mit 2:1. Somit nimmt der FC Erzgebirge Aue mit 27 Punkten den 14. Tabellenplatz ein. Am vergangenen Samstag ging der 1. FC Saarbrücken leer aus – 3:4 gegen den FC Ingolstadt 04. Tore gab es beim 0:0 im Hinspiel nicht zu sehen. Erwartet die Zuschauer im Rückspiel ein anderes Bild?