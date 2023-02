3. Liga: SV 07 Elversberg – SG Dynamo Dresden (Sonntag, 13:00 Uhr)

Elversberg will die Erfolgsserie von fünf Siegen gegen Dynamo Dresden ausbauen. Am Samstag wies SV 07 Elversberg den FSV Zwickau mit 2:0 in die Schranken. Gegen den FC Viktoria Köln war für Dresden im letzten Spiel nur ein Unentschieden drin. Eine klare Angelegenheit war das Hinspiel nicht. Elversberg siegte knapp mit 3:2.