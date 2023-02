Europa League: FC Barcelona fliegt raus - United dreht nach Lewandowski-Tor auf

Der FC Barcelona fliegt in den Playoffs der Europa League raus - dabei führt das Team von Robert Lewandowski gegen Manchester United sogar zunächst.

Aus in der Champions League, Aus in der Europa League!

Der FC Barcelona verabschiedet sich zum zweiten Mal in dieser Saison vor dem Achtelfinale aus einem internationalen Wettbewerb. Nach dem 2:2 im Hinspiel kassierte der spanische Topklub im Playoff-Rückspiel gegen Manchester United eine 1:2-Niederlage. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Europa League)

Dabei war die Mannschaft von Trainerstar Xavi im Old Trafford zunächst sogar in Führung gegangen. Nach einem von Bruno Fernandes verursachten Elfmeter verwandelte Robert Lewandowski in der 19. Spielminute vom Punkt. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Europa League)