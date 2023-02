Anzeige

Gegnerinnen vorgeführt! Nächster Swiatek-Meilenstein - Tennis-Superstar macht alle lächerlich Tennis-Star macht alle lächerlich

Für den guten Zweck: Swiatek und Nadal mit Tweener-Show

SPORT1

Die Gegnerinnen von Iga Swiatek müssen sich aktuell bemühen, der Polin überhaupt ein einzelnes Spiel abzunehmen. Die Polin ist in Bestform und erreicht einen Meilenstein und zieht mit Tennis-Legenden gleich.

Es scheint beinahe schon gewöhnlich, dass Iga Swiatek mit jedem weiteren Sieg einen weiteren Rekord in der Tenniswelt aufstellt. Dabei sind ihre Leistungen alles andere als selbstverständlich.

So ist es auch nicht dieser Meilenstein der erst 21-Jährigen, den sie am Mittwoch durch ihren dominanten Sieg gegen die Russin Ljudmila Samsonowa im Achtelfinale des WTA-1000-Turniers in Dubai erreichte.

Mit 6:0, 6:1 siegte die Polin ungefährdet und ist damit die erst sechste Spielerin in diesem Jahrhundert, die in fünf aufeinanderfolgenden Spielen lediglich vier oder weniger Spiele an ihre Gegnerinnen abgab.

Komplettiert wird die Liste durch Kim Clijsters, Nadia Petrova, Amelie Mauresmo, Lindsay Davenport und die Deutsche Sabine Lisicki. Doch was Swiatek aktuell macht, ist einzigartig - denn sie tat all dies gegen Top-20-Spielerinnen oder ehemalige Grand-Slam-Finalistinnen.

Bei ihrem Turnier in Doha verlor Swiatek sogar nur fünf Spiele im gesamten Turnierverlauf - Rekord! Nur die Tennis-Ikone Suzanne Lenglen hatte vor fast 100 Jahren in Wimbledon ebenfalls dieses Kunststück geschafft.

Murray beeindruckt von Swiatek-Statistik

Sichtlich beeindruckt von ihrer Dominanz zeigte sich auch Tennis-Star Andy Murray. „Sie ist anders“, schrieb der Schotte über Swiatek auf Twitter und verdeutlichte damit die großen Leistungsunterschiede zwischen der Weltranglistenersten und ihrer Konkurrenz.

„Ich habe nicht die eine Lösung“, erklärte Swiatek im Anschluss an das Match am Mittwoch ihre Dominanz mit Variabilität. „Ich versuche einfach, beständig und konzentriert zu sein. „Ich nehme nichts als selbstverständlich hin, ich mache das Beste aus jedem Ball.“

Insgesamt 61,1% ihrer Spiele bei WTA-1000-Turnieren gewann die Polin in zwei Sätzen und liegt damit beinahe auf einem Level mit Tennis-Legende Serena Williams, die bei einer beeindruckenden Quote von 63,6% steht. (Alle Tennis-WTA-News)

Es sind Zahlen der Dominanz, die bei Swiatek kein Ende zu nehmen scheinen.

So war das Duell am Mittwoch ihr 52. Sieg im 60. Spiel als Führende der WTA-Weltrangliste. Nur Williams (55 Siege) und die Belgierin Justine Henin gewannen hatten zu diesem Zeitpunkt in ihrer Karriere mehr Siege zu verzeichnen (54).