Nach 180 Einsätzen: Ramos spielt nicht mehr für Spanien

Nach 180 Länderspielen ist definitiv Schluss: Der ehemalige Fußball-Weltmeister und zweimalige Europameister Sergio Ramos beendet seine Karriere in der spanischen Nationalmannschaft. "Es ist die Stunde gekommen, sich von der Seleccion zu verabschieden", erklärte der 36 Jahre alte Rekordnationalspieler am Donnerstag in den Sozialen Netzwerken. Der neue Nationaltrainer Luis de la Fuente habe ihn angerufen und mitgeteilt, "dass er mit mir nicht plant und nicht planen wird".

Ramos war schon zur WM im vergangenen Jahr in Katar vom damaligen Chefcoach Luis Enrique nicht mehr nominiert worden, was große Diskussionen in Spanien - auch in der Mannschaft - ausgelöst hatte. Der Abwehrspieler von Paris St. Germain, der mit Real Madrid viermal die Champions League gewonnen hatte, spekulierte aber noch auf eine Rückkehr in die Furia Roja unter Enriques Nachfolger. Doch dieser Wunsch erfüllte sich nicht. "Fußball ist nicht immer gerecht, und Fußball ist niemals nur Fußball", schrieb Ramos vielsagend.