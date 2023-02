Nordische Ski-WM 2023: Katharina Althaus holt Gold im Skispringen

Katharina Althaus gewinnt bei der Nordischen Ski-WM in Planica Gold im Skispringen. Nach Platz zwei im ersten Durchgang noch auf den ersten Platz. Selina Freitag wird vierte.

Katharina Althaus hat bei der Nordischen Ski-WM in Planica Gold im Skispringen von der Normalschanze gewonnen. Für den deutschen Skiverband war es die erste Medaille der Titelkämpfe in Slowenien.

Am 21. Februar beginnt mit der Eröffnungsfeier die nordische Ski-WM im österreichischen Seefeld. Skispringer, Nordische Kombinierer und die Langläufer kämpfen bis zum 5. März um Medaillen © Imago

Bei der letzten nordischen Ski-WM 2021 in Oberstdorf war Karl Geiger Deutschlands bester Medaillensammler. Er sicherte sich zwei Goldmedaillen und noch jeweils einmal Silber und Bronze. Wer macht es dem Skispringer nach? SPORT1 zeigt die Medaillenhoffnungen des DSV © Imago

NATHALIE ARMBRUSTER: Sie geht noch in die 11. Klasse des Freudenstädter Gymnasiums - das aber meist nur noch montags und dienstags. Denn ansonsten ist die 17-jährige Armbruster (Jahrgang 2006) in der Weltspitze der Nordischen Kombination unterwegs. Sowohl im Gesamtweltcup als auch bei der Junioren-WM ist sie regelmäßig auf dem Treppchen zu sehen - exzellente Vorzeichen für eine erfolgreiche WM? © Imago

JULIAN SCHMID: Der Dritte des Gesamtweltcups ist in diesem Jahr der beste Deutsche und direkt an den Fersen des Österreichers Lamparter und des Norwegers Oftebro. Auch Schmid kommt aus Oberstdorf, das eine regelrecht private Medaillensammlung bei der WM abstauben könnte. Mit Olympiasilber darf der der 23-Jährige sich sogar schon einen großen Erfolg auf die Fahne schreiben - neben zwei Goldmedaillen bei Jugend-Weltmeisterschaften © Imago

ERIC FRENZEL: Mit 17 Medaillen bei Weltmeisterschaften teilt er sich die Spitzenposition mit dem Norweger Björn Dählie. Holt Frenzel auch nur eine Medaille, wäre er der erfolgreichste Sportler bei nordischen Weltmeisterschaften aller Zeiten. Drei Olympiasiege und fünf aufeinanderfolgende Gesamtweltcupsiege stehen allesamt in der Vita des 34-Jährigen. Es scheint, als wäre diese eine Medaille das ein letztes großes Ziel in der Karriere des Sachsen © Imago

TEAM-WETTBEWERB: Im Team ist eine Medaille für die Kombinierer in Normalform fast schon Pflicht. Im Dauer-Duell mit Norwegen geht es wohl um Gold und Silber. Aber auch das österreichische Team ist ein echter Konkurrent © Getty Images

KARL GEIGER: Was lag zwischen der WM in Lahti und der jetzigen? Die Festspiele von Oberhof im vorvergangenen Jahr. Und diese sollten Karl-Geiger-Tage werden: Vier Starts, vier Medaillen, davon zweimal Gold - und das in der Heimat. Zwei Jahre später sehen die Vorzeichen ein wenig trüber aus: Die Formkurve schwankt enorm, der Automatismus ist abhanden gekommen. „Jetzt braucht er Hilfe von uns, von den Trainern“, hatte Bundestrainer Stefan Horngacher noch im Januar durchklingen lassen © Getty Images

ANDREAS WELLINGER: Mit einem Doppelsieg bei der WM-Generalprobe dürfte Wellinger auf einem Zwischenhoch schweben - und der Konkurrenz sein Leistungspotenzial aufgezeigt haben. Ein Kreuzbandriss schien lange einen Knick in die Karriere des Bayern eingeflößt zu haben, doch Wellinger kämpfte sich aus dem tiefen Tal heraus und kann indes wieder mit der Weltspitze mithalten. Und: An Weltmeisterschaften hegt die Luftlinie „Welling-Air“ ohnehin gute Erfahrungen. Bei der vorletzten WM in Lahti 2017 bestückte Wellinger sich selbst mit Doppel-Silber © Imago

TEAM-WETTBEWERB HERREN: Die deutschen Adler sind im Team-Wettbewerb immer für eine Medaille gut. Den letzten Wettkampf vor der WM konnten Andreas Wellinger und Karl Geiger (Bild) im neuen Super-Team-Modus für sich entscheiden. Nun soll bei der WM auch im klassischen Team-Wettbewerb Edelmetall geholt werden © Imago

KATHARINA ALTHAUS: Sechs Saisonsiege und Platz zwei im Gesamtweltcup - das ist noch besser als Nathalie Armbruster in der Nordischen Kombination. Dabei ist Althaus bei den Spezialspringerinnen deutlich erfahrener: Olympia-Medaillen und WM-Medaillen darf die Oberstdorferin bereits ihr Eigen nennen. Und doch strebt sie diesmal nach Höherem, denn noch nie war es die goldene Medaille. Weder bei Olympia, noch bei einer WM © Getty Images

KATHARINA HENNING: Nach dem ersten deutschen Weltcupsieg im Langlauf seit 14 Jahren ist Hennig unbestritten das deutsche Gesicht der Sportart. Mit exzellenten Leistungen bei der Tour de Ski machte sie zudem auf sich aufmerksam. Nun strebt die 26-Jährige nach einer WM-Medaille. Insbesondere im Team zusammen mit Olympia-Kollegin Victoria Carl und Co. ist eine Medaille definitiv greifbar © Imago