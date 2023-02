Champions League: Wieder zu Wundern fähig! Das Comeback des Romelu Lukaku

Romelu Lukaku erlebt bei Inter Mailand eine Seuchensaison zum Vergessen. In der Champions League gegen Porto wird der Belgier dann aber zum Matchwinner und weckt prompt Begehrlichkeiten.

Manchmal braucht man als Trainer das nötige Quäntchen Glück, um einem Spiel mit einer Einwechslung einen entscheidenden Impuls zu verleihen. Genau das ist Simone Inzaghi, Trainer bei Inter Mailand, am Mittwochabend gelungen. (Alle Champions-League-News)

Lukaku erwies sich nicht nur als fleißiger und umtriebiger Arbeiter, ihm gelang in der 86. Minute auch das entscheidende Tor. Erst köpfte der Belgier den Ball an den Pfosten, im Nachschuss folgte dann aber das für die Gastgeber erlösende 1:0, was gleichzeitig auch den Endstand bedeutete.