Europa League: Leverkusen - Monaco, Union - Ajax, Barca - United live im TV, Stream, Ticker

Bayer Leverkusen misst sich nach einem turbulenten Hinspiel erneut mit Monaco, Union Berlin will Ajax rauswerfen und Manchester United empfängt den FC Barcelona zum Kracher - alle Infos zu den Playoffs der Europa League.

Am Donnerstag wird es in den Rückspielen der Playoffs unter anderem für zwei deutsche Teams ernst - außerdem dürfen sich die Fans auf das Topduell FC Barcelona und Manchester United freuen. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Europa League)

Schon um 18.45 Uhr geht es für Bayer Leverkusen um das Ticket für die nächste Runde. Die Mannschaft von Trainer Xabi Alonso muss einen 2:3-Rückstand aus dem ersten Aufeinandertreffen mit der AS Monaco wettmachen. ( Europa League: AS Monaco - Bayer Leverkusen um 18.45 Uhr im LIVETICKER )

Europa League live: Monaco - Leverkusen

Nach der Partie war es zu einer Rudelbildung mit Spielern bei der Mannschaften gekommen. Hradecky hatte dazu gesagt: „Wir sind motiviert für das Rückspiel. Das was nach dem Spiel passiert ist... Die neue Generation, jeder denkt, dass er einen größeren Schw*** als der andere hat. Ich verstehe das nicht, das sind alles Kinder, alles Kinder.“

Die zweite Partie verspricht also durchaus, unterhaltsam zu werden.

Spielt Union Berlin auch in der Europa League groß auf?

Auch Union Berlin kämpft am Donnerstag um das Achtelfinale. Die Eisernen hatten sich im Hinspiel mit einem torlosen Remis von Ajax Amsterdam getrennt. ( Europa League: Union Berlin - Ajax Amsterdam um 21 Uhr im LIVETICKER )

Das Team von Urs Fischer dürfte das Spiel mit gehörig Selbstvertrauen angehen. Schließlich steht nur drei Tage später ein vor ein paar Jahren noch nicht für möglich gehaltenes Highlight an: Im direkten Duell mit dem FC Bayern kann sich Union die Tabellenführung der Bundesliga schnappen.

Erst gegen Ajax, dann in München: Die Berliner können einer ohnehin schon fantastische Saison innerhalb weniger Tage zwei außergewöhnliche Kapitel hinzufügen.

Barcelona gegen United - es kann nur einen geben

Was vor einigen Jahren noch ein Kracher in der Champions League gewesen wäre, ist jetzt das Topspiel der Europa-League-Playoffs: Der FC Barcelona empfängt den englischen Rekordmeister Manchester United zum alles entscheidenden Rückspiel. ( Europa League: Manchester United - FC Barcelona um 21 Uhr im LIVETICKER )

So können Sie die Europa League live im TV & Stream verfolgen:

Im Hinspiel trennten sich die Spitzenklubs mit 2:2, das Rückspiel steigt im Old Trafford. Beide Mannschaften haben schwierige Jahre hinter sich, in denen der Glanz der alten Tage ein wenige verblasste.

Seit der aktuellen Saison - vor allem dank der Trainer Erik ten Hag und Xavi - zeigt die Formkurve aber wieder deutlich nach oben. Während Barcelona in der Gruppenphase der Champions League noch enttäuschte, führen die Katalanen in LaLiga souverän die Tabelle an.