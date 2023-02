Sky-Kommentator Marcus Lindemann klärt über seine Gesichtslähmung auf - und kritisiert die Ärzte

Sky-Kommentator Marcus Lindemann äußert sich erstmals zur Ursache seiner Gesichtslähmung und Gedanken über ein Karriereende als Fernseh-Journalist. Die TV-Stimme lässt an den Ärzten kein gutes Haar.

Nachdem der 56-Jährige 2016 die Diagnose eines gutartigen Tumors am Felsenbein erhalten hatte, schien eine zeitnahe Operation nach Einschätzung der Mediziner zunächst nicht notwendig. „2021 stellte ich aber ein Zucken im Gesicht fest“, blickte Lindemann bei t-online.de zurück.

Operation missglückt

„Ziel dieser Operation war es, dem Tumor Raum zu geben, sodass dieser nicht weiter auf den Fazialisnerv drückt“, erläuterte Lindemann. Vergeblich, leidet der Fußball-Kommentator seither an einer Gesichtslähmung, die ihn in seinem Job vor enorme Herausforderungen stellt.

Tape als Unterstützung

Hinzu komme, dass der Medienmacher als Gesicht-Stabilisator jedes Spiel mit der Hand an der Wange kommentiere. Über diese Art der Beeinträchtigung hatte Lindemann die Bundesliga-Zuschauer bereits in Kenntnis gesetzt.

Lindemann bedauerte dies: „Wenn mich ein Fußballspiel mitreißt, dann will ich aufstehen, mit beiden Händen gestikulieren – und das fehlt mir natürlich.“

Lindemann riskiert zweite Operation

In Kürze will sich die TV-Stimme ein zweites Mal operieren lassen – und wechselt dafür die Mediziner, da ihm das Vertrauen in die Ärzte der Medizinischen Hochschule Hannover verloren gegangen sei.