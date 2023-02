Bundesliga: Augsburg bei Hertha ohne Rexhbecaj und Uduokhai

Fußball-Bundesligist FC Augsburg muss im Spiel am Samstag (15.30 Uhr im SPORT1-Liveticker) bei Hertha BSC auf Elvis Rexhbecaj und Felix Uduokhai verzichten.

Beide fallen wegen einer Muskelverletzung bis zu drei Wochen aus. Das sei „sehr ärgerlich, dass zwei wichtige Spieler in dieser wichtigen Phase fehlen“, sagte FCA-Trainer Enrico Maaßen. Ansonsten seien aber „alle Spieler wieder zurück und im Trainingsbetrieb. Das ist sehr erfreulich“.

Für den FCA sei das Duell in Berlin „eine große Herausforderung und sehr, sehr wichtig. Wir haben eine Riesenchance, uns abzusetzen“, so Maaßen weiter. Augsburg hätte bei einem Sieg zehn Punkte Vorsprung vor dem Tabellenvorletzten Hertha. Deshalb mache man sich „intern einen positiven Druck. Wir haben gezeigt, dass wir in der Liga gegen jeden Gegner gewinnen können“.