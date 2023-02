Bundesliga: Kölns Uth fällt bis zum Saisonende aus

Fußball-Bundesligist 1. FC Köln muss bis zum Saisonende auf Offensivspieler Mark Uth verzichten. „Ich habe Mark ausgeplant und ihm das auch mitgeteilt“, sagte FC-Coach Steffen Baumgart auf der Pressekonferenz am Donnerstag vor dem Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg (15.30 Uhr im SPORT1-Liveticker) .

Uth laboriert an einer schweren Schambein- und Adduktorenverletzung und musste im Dezember vergangenen Jahres erneut operiert werden. Baumgart will dem Spieler die nötige Zeit gönnen, um wieder vollkommen fit zu werden und in der kommenden Saison einen Neuanfang zu unternehmen.