Neue Ligen, neuer Partner - Ubisoft und BLAST bauen Rainbow Six Sieges eSports-Szene komplett neu

In der kommenden Season wird es innerhalb von Rainbow Six Siege grundlegende Strukturänderungen geben. Passend dazu geht Ubisoft eine Kooperation mit Turnierveranstalter BLAST ein © UBISOFT

Florian Merz

Nach der Weltmeisterschaft ist vor der Weltmeisterschaft! Rainbow Six Siege wird in der kommenden Season grundlegend verändert. Passend dazu hat Entwickler Ubisoft eine Partnerschaft mit Turnierveranstelter und –organisator BLAST bekannt gegeben und Details zur kommenden Wettbewerbsstruktur enthüllt.

Erst vor wenigen Tagen gelang G2 Esports das Kunststück, sich einmal mehr im großen Finale des Six Invitationals zum Weltmeister zu küren. Besonders für Fabian „Fabian“ Hällsten war es ein besonderer Moment. Als Coach führte er seine Spieler zum zweiten WM-Titel für G2 und für sich selbst zum insgesamt Dritten. Doch kaum ist das Turnier vorbei, schon steht den Fans wie Teams die neue Season in Rainbow Six Siege bevor.

Im Gegensatz zum bisherigen Modell wird sich jedoch vieles ändern, insbesondere was die Topligen der verschiedenen Regionen angeht. Passend hierzu gab Ubisoft am gestrigen Mittwoch die Zusammenarbeit mit BLAST, einem bekannten Turnierorganisator, bekannt. Am interessantesten dürfte die Kombination aus geschlossenen wie offenen Ligastrukturen sein, die eine Mischung aus dem, was League of Legends mit ihrem Franchisingmodell verfolgt und der offenen Art, wie Counter-Strike: Global Offensive funktioniert, bietet.

Während es in Brasilien, Nordamerika, Europa und Japan geschlossene Ligen mit jeweils 10 Teams geben wird, sind für die Regionen Korea sowie Südamerika jeweils acht Mannschaften. Darüber hinaus sind Open Qualifier Turniere geplant, im Zuge derer sich weitere Teams, die nicht in den geschlossenen Ligen agieren, die Chance auf eine mögliche Major- sowie Six Invitational-Teilnahme bekommen.