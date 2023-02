FC Bayern: Gute Nachrichten! Abwehrspieler mit nächstem Schritt zum Comeback

Noussair Mazraoui macht den nächsten Schritt in Richtung Comeback. Der Marokkaner nimmt erstmals in diesem Jahr am Mannschaftstraining teil - und wird freudig begrüßt.

Noussair Mazraoui ist zurück im Teamtraining des Rekordmeisters. Der 25 Jahre alte Marokkaner nahm am Donnerstag erstmals in diesem Jahr an den gemeinsamen Einheiten mit seinen Mannschaftskollegen teil und machte damit einen wichtigen Schritt in Richtung Comeback.