Sportwetten: Union klarer Außenseiter bei den Bayern

Der Tabellendritte Union Berlin ist am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) im Spitzenspiel der Fußball-Bundesliga bei Tabellenführer Bayern München Außenseiter. Der Sportwettenanbieter bwin notiert für die Bayern eine Siegquote von 1,34, ein Dreier der Eisernen wird mit einer 8,50 honoriert. Ein Remis ist mit einer Quote von 5,25 notiert.

Der Tabellenzweite Borussia Dortmund reist mit einer Quote von 1,77 klar favorisiert zur kriselnden TSG Hoffenheim (Quote 4,10). In RB Leipzig und Eintracht Frankfurt treffen zwei weitere Verfolger am Samstag aufeinander. Der Buchmacher sieht das RB-Team von Marco Rose (Siegquote 1,68) deutlich gegenüber der Eintracht (Quote 4,60) im Vorteil.