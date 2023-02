Formel 1: Ex-Weltmeister wird Sky-Experte

Der 37-Jährige soll fünf „ausgewählte Rennen und Qualifyings auf Sky begleiten“, wie der Sender am Donnerstag mitteilte. Gleich zum Saisonauftakt in Bahrain (5. März) wird Rosberg am Mikrofon sein, danach sind noch Einsätze in Imola, Budapest, Monza und Katar geplant.